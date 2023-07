iTunes : « Still With You » de Jungkook en tête du classement Top Songs dans 83 pays

Photo : YONHAP News

« Still With You » de Jungkook, membre de BTS, a occupé aujourd’hui le trône du classement Top Songs d'iTunes dans 83 pays, dont les Etats-Unis, le Canada, l’Allemagne et la France. L’agence du septuor, Big Hit Music, vient de transmettre cette bonne nouvelle.La vedette a publié ce titre qu’il a composé et écrit lui-même gratuitement sur la plateforme SoundCloud en 2020, à l’approche du septième anniversaire des débuts de son groupe. Trois ans plus tard, il a officiellement sorti ce morceau.« My You », un autre tube signé Jungkook, est également arrivé en tête du classement d'iTunes dans 15 pays, dont la Finlande, le Paraguay et le Japon.Quant au 14 juillet, Jungkook rendra public son premier single solo baptisé « Seven ».