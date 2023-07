Séparation du prélèvement de la redevance télé et de la facture d’électricité : la KCC prête à entériner l’amendement

Photo : YONHAP News

La Commission des communications (KCC) prévoit d’entériner demain l’amendement du décret d’application sur l’audiovisuel, avec pour objectif de ne plus prélever la redevance télé sur la facture d’électricité.Pour cela, le patron intérimaire de cette autorité de régulation de l’audiovisuel a inscrit hier la révision à l’ordre du jour de la nouvelle réunion plénière des trois commissaires en exercice de l’institution. Parmi eux, deux ont été recommandés par le pouvoir actuel et l’autre par le Minjoo, la principale force de l’opposition. Cela peut signifier que le texte peut être approuvé sans problème.Une fois entériné, le décret amendé doit être débattu lors d’une réunion de vice-ministres, en conseil des ministres et validé ensuite par le président de la République, avant d’être promulgué.L’initiative de la KCC mécontente évidemment la KBS, largement financée par la redevance, mais aussi la société d’électricité (Kepco), qui collecte cette contribution avec la facture d’électricité. Selon cette dernière, la perception séparée provoquera des coûts supplémentaires et une certaine confusion. Et il lui faudra du temps pour préparer l’application du décret révisé. Du coup, elle a proposé de rectifier encore l’amendement.