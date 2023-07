Transports en commun : la ville de Séoul prévoit d’augmenter les tarifs

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a réitéré son engagement d’augmenter le prix des bus. De 1 200 wons, soit 85 centimes d’euro, actuellement à 1 500 wons, une somme équivalente à 1,06 euro. Une première hausse en huit ans. Comme elle prévoit également de relever celui du métro, cela risque de peser davantage sur le portefeuille des citoyens.Ce projet de hausse des tarifs des transports en commun est dû, d’après les explications de la municipalité, au déficit faramineux. De 850 milliards de wons, ou un peu moins de 600 millions d’euros, dans le secteur des bus et de 1 200 milliards de wons, soit 8,5 milliards d’euros, dans celui du métro. Pour le maire de Séoul, Oh Se-hoon, il est donc impossible de maintenir le prix du ticket au niveau le plus bas et rester les bras croisés.L’augmentation concernera d’abord les quelque 6 600 bus, bleus et verts, qui circulent dans la capitale. De 300 wons, soit environ 20 centimes d’euros. Un projet de majoration de 300 wons également prévu pour le métro. Pas d’un coup, attention, mais à deux reprises, à chaque fois de 150 wons, et ce suivant la proposition du Korail, avec qui la ville de Séoul doit fixer le tarif. Des consultations avec la province de Gyeonggi et la ville d’Incheon, avec qui elle partage les lignes, sont aussi nécessaires pour décider de l’ampleur ainsi que du calendrier de la hausse.Selon les estimations de la municipalité de Séoul, avec ce relèvement de 300 wons dans les bus et métro, le déficit annuel pourrait baisser au total de 600 milliards de wons, l’équivalent d’un peu plus de 42 millions d’euros.Début 2023, le tarif de base des taxis, rappelons-le, avait déjà grimpé de 1 000 wons, soit 70 centimes d’euro.