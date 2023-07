La K-musical tente de se lancer à l’étranger

Photo : YONHAP News

Après la K-pop, le K-drama et le K-film, est-ce le tour de la K-musical ? Les comédies musicales sud-coréennes pourront-elles aussi pénétrer le marché international, en emboîtant le pas à la musique populaire, aux séries télévisées et aux films ? La semaine dernière, le K-musical Market s’est tenu à Séoul pour permettre aux investisseurs étrangers de découvrir ses charmes.Lors de la démonstration des pièces, 16 sociétés étrangères de production et d’investissement, issues notamment de Broadway aux Etats-Unis et du West End au Royaume-Uni étaient présentes. Heather Shields, co-fondatrice de The Business of Broadway, a affirmé que les spectateurs sud-coréens avaient une passion ardente pour l’art, et que si son industrie était un peu plus développée pour l’exporter à Broadway, cela pourrait créer une bonne synergie.Dans le cadre de l’événement, des consultations d’affaires qui mettent en relation les producteurs sud-coréens et les investisseurs étrangers ont eu lieu. Une occasion pour les petites et les moyennes compagnies qui manquent d’expérience d’apprendre les bases pour se lancer à l’international.Shin Chun-soo, le PDG d’OD Company, a souligné la nécessité de fonder un organisme de gestion du secteur de la comédie musicale à l’instar du Conseil du film coréen (Kofic) pour gérer les politiques de la promotion de façon intégrée et sur le long terme.Le gouvernement sud-coréen poursuivra, pour sa part, son soutien pour l’essor de la K-musical, notamment en organisant en octobre des showcases des œuvres à succès à Broadway et à Tokyo.Lors de l’édition de l’année dernière, parmi les 20 pièces de comédie musicale présentées, trois ont réussi à vendre leurs droits.