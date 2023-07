Le chef de l’AIEA prévoit un voyage en Corée du Sud du 7 au 9 juillet

Photo : YONHAP News

Ca y est. On connaît maintenant les dates exactes du prochain voyage en Corée du Sud du patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Rafael Grossi y est attendu ce vendredi pour un déplacement de trois jours. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le premier adjoint du chef du Bureau de coordination politique (OPC) lors d’un point de presse quotidien consacré au projet de rejet en mer des eaux polluées de Fukushima au Japon.Park Gu-yeon a précisé que le directeur général de l’agence de Vienne entamait aujourd’hui une visite dans l’archipel, qui s’étendra jusqu’au 7 juillet, afin d’y présenter un rapport exhaustif sur la sûreté du projet, élaboré par une task force mise en place au sein de l’instance pour surveiller les eaux usées. Avant d’ajouter qu’il se rendra directement à Séoul à la fin de son voyage nippon.Le haut fonctionnaire sud-coréen a également détaillé que durant son séjour au pays du Matin clair, Grossi sera reçu notamment par le ministre des Affaires étrangères Park Jin et le président de la Commission de la sûreté et de la sécurité nucléaires (NSSC) Yoo Guk-hee. Il donnera alors à ses interlocuteurs des explications sur le contenu du rapport.Le numéro deux de l’OPC a par ailleurs indiqué que l’administration de Yoon Suk-yeol continuait de mener ses propres examens scientifique et technique sur le projet japonais et qu’elle en était à la dernière étape. A propos des moyens de les effectuer, il a fait état notamment de la participation d’un sud-Coréen à la task force de l’AIEA.Park Gu-yeon a tenu à souligner que son gouvernement maintiendrait son embargo sur les produits halieutiques en provenance des zones de Fukushima jusqu’à ce que les sud-Coréens soient rassurés.