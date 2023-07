Le gouvernement abaisse sa prévision de croissance à 1,4 % pour 2023

Photo : YONHAP News

Le gouvernement revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2023. Il table désormais sur 1,4 % de progression du PIB, contre un pronostic précédent de 1,6 %. Il en a fait part aujourd’hui lors d’une réunion consacrée aux orientations de politique économique pour la seconde moitié de l’année, présidée par le chef de l’Etat. Pour rappel, l’institut économique sud-coréen KDI, l’OCDE et la Banque asiatique de développement ont quant à eux anticipé une croissance de 1,5 %.L’exécutif explique cet abaissement par les exportations qui s’annoncent moins performantes que prévu, du fait du ralentissement des échanges commerciaux. De fait, les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières devraient régresser de 6,6 % par rapport à l’an dernier, contre un recul de 4,5 %, initialement attendus. Quant aux importations, elles devraient diminuer de 8,6 % sur un an.En ce qui concerne la balance des paiements courants, elle devrait enregistrer un excédent de 23 milliards de dollars. Un surplus pourtant attribué aux dividendes, et non aux échanges commerciaux.Le gouvernement prévoit aussi une inflation de 3,3 % pour cette année, soit une baisse de 0,2 point que son estimation précédente. Selon ses explications, les cours à l’international des matières premières comme l’énergie et les céréales se stabilisent et cela tire à la baisse les prix à la consommation.S’agissant de l’accroissement des emplois, l’exécutif estime désormais que leur nombre pourra s’élever jusqu’à 320 000, contre 100 000 anticipés auparavant. En toute logique, le taux de chômage devrait reculer de 0,5 point qu’initialement prévu pour atteindre 2,7 %.