La fondation pour le soutien au complexe de Gaeseong voit son budget gouvernemental coupé

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a décidé de couper le budget alloué à deux organismes placés sous son autorité : la fondation pour le soutien administratif au complexe industriel intercoréen de Gaeseong en territoire nord-coréen et l’association pour le soutien aux échanges et à la coopération avec Pyongyang.Un de ses responsables en a fait état aujourd’hui lors d’un échange avec la presse. Il a précisé qu’un tel ordre a été donné le mois dernier aux deux instances, le site industriel restant fermé et les deux Corées ayant suspendu leurs échanges et leur collaboration.Pourtant, le complexe n’est plus opérationnel depuis 2016 et huit ans plus tard seulement, le budget en question doit être coupé. Sur ce sujet, le ministère n’arrive pas donner des explications claires. Il se réorganisera par ailleurs, son nouveau numéro deux venant d’entrer en fonction.