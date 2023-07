Météo : fortes pluies à travers le pays jusqu’à mercredi matin

Photo : YONHAP News

Les averses ont signé leur retour, entraînant une baisse significative du thermomètre. Déjà d’actualité ce mardi matin dans le sud-ouest du pays, elles se sont généralisées et intensifiées en fin d'après-midi. Dans la soirée, quasiment tout le territoire sera sous la pluie.Selon Météo-Corée, plus de 150 mm s’abattront, d’aujourd’hui à demain matin, dans l’ouest, notamment dans la région métropolitaine et la province de Jeolla. Plus de 120 mm dans les provinces de Gangwon et de Chungcheong du Nord sont attendus. Le sud-est et toute la côte est seront moins touchées par les intempéries. A noter que certaines régions observeront entre 30 et 70 mm de précipitations par heure entre ce soir et mercredi matin.Concernant les températures, elles ont subi le retour du mauvais temps. Séoul a perdu six degrés par rapport à la veille et est tombé à 29°C. Gangneung a également affiché 29°C. Daejeon et l’île méridionale de Jeju ont enregistré respectivement 28 et 27°C tandis que Busan et Gwangju ont recensé 26°C. La maximale a été pour Daegu avec 30°C.Les conditions météorologiques sont très instables ces jours-ci au pays du Matin clair. La pluie devrait se calmer demain matin et laisser sa place à un grand soleil.