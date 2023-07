Jangma : de fortes pluies tombent sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

De hier après-midi jusqu'à ce matin, des averses allant jusqu'à 70 mm par heure se sont abattues sur tout le territoire sud-coréen, causant des dégâts dans certaines régions.Mardi vers 19h30, dans un quartier du sud-ouest de Séoul, un remblai routier a ainsi été endommagé par les fortes pluies. Mais, le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a annoncé que les travaux de réparation d'urgence ont immédiatement été effectués. Dans la province de Gyeongsang du Nord, 36 personnes de 31 foyers ont dû, de leur côté, évacuer leur domicile en raison d'un risque de glissement de terrain. Ce n’est pas tout. Dans 11 parcs nationaux, l'accès à 334 sentiers reste interdit.Le CDSCHQ avait déclenché, hier à 16h, le niveau 1 de son plan d'intervention d'urgence pour faire face aux violentes intempéries.Selon Météo-Corée, des précipitations entre 30 et 60 mm par heure sont encore attendues sur l'île méridionale de Jeju et sur la côte sud de la partie ouest de la province de Gyeongsang du Sud durant la matinée. Au fil de la journée, le ciel va s’éclaircir partout dans le pays.