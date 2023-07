Séoul-Pékin : tenue d’une réunion de haut rang

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre adjoint sud-coréen des Affaires étrangères Choi Young-sam s’est entretenu hier avec son homologue Sun Weidong à Pékin. C’est la première réunion de hauts officiels diplomatiques des deux pays depuis la polémique suscitée par les propos de l’ambassadeur chinois à Séoul.Choi et Sun ont d’abord discuté des mesures prises depuis l’investiture du président sud-coréen Yoon Suk-yeol pour gérer et développer les relations bilatérales de façon stable. Ils ont aussi rappelé que les deux nations avaient partagé le même avis sur la nécessité de promouvoir sans cesse leurs liens lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères sud-coréen et chinois en août 2022 à Qingdao et du sommet Séoul-Pékin tenu en marge de celui du G20 en novembre de la même année à Bali, en Indonésie.Le haut diplomate sud-coréen a demandé, de son côté, que l’empire du Milieu joue un rôle constructif pour pousser la Corée du Nord à arrêter ses provocations et pour la ramener à la table du dialogue sur la dénucléarisation. Les deux hommes ont échangé, par ailleurs, sur des sujets de conflit entre Séoul et Pékin : les propos de Xing Haiming, qui avaient suscité une polémique le mois dernier, et la question de Taïwan.Le vice-ministre chinois a souligné que l'Etat insulaire constituait une question entièrement interne et que le « principe d’une seule Chine » était lié directement au fondement politique des relations sino-coréennes. Avant d’exhorter Séoul à respecter strictement cette position. Choi lui a répondu que la Corée du Sud la respectait toujours depuis l’établissement des relations bilatérales.