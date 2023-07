Sondage : la cote de Yoon Suk-yeol en hausse de deux points

Photo : YONHAP News

La gestion du président de la République est approuvée par près de quatre sud-Coréens sur dix. C'est ce que nous apprend un sondage mené conjointement par l'agence de presse Yonhap et Yonhap News TV auprès de 1 000 personnes âgées de 18 ans ou plus, les 1er et 2 juillet. Selon le résultat de cette enquête publié aujourd'hui, la cote de popularité de Yoon Suk-yeol s'est établie à 38,4 %. Il s'agit d'une progression de 2,1 points par rapport au sondage réalisé un mois plus tôt.A la question de savoir pour quel parti ils voteraient si les prochaines élections législatives, prévues pour avril 2024, devaient avoir lieu demain, les sondés ont placé les deux principaux mouvements du pays au coude-à-coude : 30,6 % ont déclaré vouloir voter pour le Minjoo, la première force de l'opposition de centre-gauche, et 29,5 % ont opté pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle. Ils ont tous deux baissé par rapport au sondage du mois précédent, avec un recul de 2,5 points pour le premier et de 1,7 pour le second.Enfin, interrogés sur la nécessité de créer un nouveau parti politique relevant d'un « camp tiers » pour l'amélioration de la politique du pays, 47,7 % ont exprimé leur accord contre 42,4 % d'avis contraire.Cette enquête a été réalisée par l’institut de sondage Metrix. Son taux de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.