Fukushima : Tokyo cherche à expliquer son projet aux chefs de la diplomatie sud-coréenne et chinoise

Photo : YONHAP News

Le ministre japonais des Affaires étrangères cherchera à discuter séparément avec ses homologues sud-coréen et chinois à l’occasion de la réunion des chefs de la diplomatie des pays membres de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean), prévue les 13 et 14 juillet à Jakarta, en Indonésie. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, le journal nippon Yomiuri Shimbun.Yoshimasa Hayashi compte expliquer à Park Jin et à Qin Gang le projet de son gouvernement de rejeter les eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, en s’appuyant sur l’évaluation de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui a confirmé hier la sécurité du plan en question. Pour rappel, le Premier ministre japonais Fumio Kishida avait demandé aux ministres concernés d’éclaircir courtoisement le déversement à l’échelle nationale et internationale.Le Japon essaie aussi de répondre strictement aux fausses informations sur ce sujet. Alors que l’ambassadeur chinois au Japon a demandé hier à Tokyo d’annuler le projet, le secrétaire général du Cabinet japonais Hirokazu Matsuno a exprimé son mécontentement, en répliquant que Pékin parlait de choses qui ne sont pas vraies. L’archipel a nié également des rapports de médias sud-coréens affirmant que Tokyo avait offert un million d’euros à l’AIEA, chargée d'examiner la sûreté du projet, afin d'obtenir des résultats en sa faveur.