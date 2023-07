Services sociaux : le gouvernement aidera les jeunes et les personnes d’âge mûr isolées

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud offrira, pour la première fois, des services sociaux visant à aider les 40 à 64 ans socialement isolés à cause de maladies et d’absence de lien familial, ainsi que les 13 à 34 ans, jeunes responsables de la prise en charge de leurs proches.Selon un plan publié ce matin par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, le premier groupe pourra profiter des services de soins et de ménage à domicile, ainsi que de ceux spéciaux couvrant l’accompagnement à l’hôpital, l’hygiène alimentaire et le soutien psychologique, entre autres. Pour les jeunes, outre les services de ménage, un programme de mentorat est en préparation dans le but de soutenir leur vie indépendante.Les services en question seront lancés d'abord en août dans 37 régions sélectionnées par le gouvernement. Tout le monde peut en bénéficier, tant qu’il prouve son état de santé et ses relations familiales. Les demandeurs sont toutefois obligés de payer leur part en fonction de leur niveau de revenu. Le ministère prévoit de mobiliser 19,6 milliards de wons, l’équivalent de 13,8 millions d’euros, pour le projet d'ici la fin de cette année. Le nombre de bénéficiaires devrait atteindre 6 000.