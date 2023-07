Fukushima : avis partagés à Séoul sur la conclusion du rapport de l’AIEA

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré ce matin qu’il respectait la conclusion du rapport final de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur le plan japonais de déverser dans l’océan les eaux radioactives de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Il a également fait savoir que Séoul coopérerait étroitement avec l’AIEA et Tokyo pour vérifier constamment si le plan de rejet et de surveillance des eaux en question se déroule comme prévu.Cependant, les partis politiques sont divisés au sujet du rapport du gendarme mondial du nucléaire publié hier. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a critiqué le Minjoo, la principale force de l’opposition, de semer la confusion au sein de la population, alors que ces eaux parcourront des dizaines de milliers de kilomètres pour atteindre le pays du Matin clair.De son côté, le mouvement de centre-gauche a prévu d’établir un siège central pour empêcher le déversement des eaux en question et de s’interroger sur sa dangerosité à travers une visite de ses élus au Japon et d'une audition parlementaire. Il a condamné aussi l’exécutif et la formation présidentielle de rester sans rien faire devant les agissements de l’archipel. Le patron du Minjoo, Lee Jae-myung, a souligné que le rejet des eaux contaminées de Fukushima dans l’océan était un acte qui nuit incontestablement aux intérêts de la Corée du Sud.Par ailleurs, un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que le nombre d'endroits faisant l’objet de tests de radioactivité sera augmenté à 200, contre 92 actuellement, pour renforcer la sécurité des produits halieutiques. Avant d’ajouter que la plus grande importance sera accordée à la santé et à la sécurité de la population sud-coréenne.