JCS : le satellite espion nord-coréen n’a aucune utilité militaire

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a conclu ce matin que le satellite espion nord-coréen, qui avait été tiré en mai dernier, n’avait aucune utilité militaire.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que l’opération de repêchage qui avait débuté le 31 mai dernier s’est totalement achevée et que des experts locaux et américains avaient analysé minutieusement les parties principales du projectile et du satellite récupérés. Il n’a toutefois pas précisé les fondements de leur jugement, ni publié de photos.Lors du lancement de l’engin en question, le Service national du renseignement (NIS) de Séoul avait estimé que sa longueur serait de 1,3 m et qu’il pèserait 300 kg. Il l’avait aussi qualifié de satellite d’observation de la Terre en orbite basse, seulement capable de mener de simples missions de reconnaissance.Le JCS a donc annoncé aujourd’hui la fin de la mission de recherche et de repêchage de « Chollima-1 », 35 jours après le tir de Pyongyang. Les autorités militaires ont expliqué qu’elles avaient poursuivi le projectile et le satellite dès leur lancement, avaient désigné une zone où ils auraient pu tomber, puis y avaient mobilisé des vaisseaux de guerre, des avions et des plongeurs.C’est ainsi qu’un débris du deuxième étage du projectile a pu être repêché le 16 juin et un objet présumé être une partie du satellite espion une semaine plus tard.