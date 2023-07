Prélèvement séparé de la redevance télé : la KCC approuve le projet de révision

Photo : YONHAP News

La Commission des communications (KCC) a entériné aujourd’hui l’amendement du décret d’application sur l’audiovisuel visant à prélever la redevance télé, indépendamment de la facture d’électricité. Parmi les trois commissaires, deux d’entre eux, recommandés par le pouvoir, ont voté pour, et l’autre, Kim Hyun, préconisée par le Minjoo, la principale force de l’opposition, est partie en plein milieu de la réunion, en s’opposant à ce projet.Kim a critiqué que la commission se concentre uniquement sur cette révision sans élaborer des mesures pour assurer le statut et la responsabilité de la KBS, la radio-télévision publique sud-coréenne. Selon elle, il est incompréhensible qu’elle ait changé d’avis si brutalement sur ce sujet.Le patron intérimaire de la KCC, Kim Hyo-jae, a expliqué que ce changement pourrait marquer un tournant pour la KBS afin que celle-ci fasse peau neuve en acceptant les réprimandes sur sa gestion déficiente et sa position médiatique biaisée.Le texte amendé devrait être promulgué au milieu de ce mois-ci, mais cela prendra encore pas mal de temps pour confirmer la nouvelle méthode de perception.A ce propos, la maison-mère de KBS WORLD a mis en question la procédure de la prise de décision. Selon elle, ce projet d’amendement a été approuvé seulement après dix jours de préavis, alors que d’habitude, cette durée s’élève à 40 jours. Elle a regretté que sa demande de déclaration d’opinion ait été rejetée sans raison, ajoutant que l’obligation de payer la contribution à l'audiovisuel public est toujours en vigueur et que ce dispositif pourrait susciter de la confusion auprès des citoyens.