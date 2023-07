Relation Corée-Afrique : Séoul et l’UA tiennent leur 4e concertation politique

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères et l’Union africaine (UA) ont tenu hier leur 4e concertation politique à Séoul. L’UA, étant une organisation intergouvernementale comprenant 55 Etats membres africains, a été établi en 2002 avec pour objectif de résoudre les questions politiques ainsi que les conflits intérieurs pour une « Afrique unie et forte ».Avec à sa tête Assoumani Youssouf, les représentants de l’UA se sont ainsi rendus au pays du Matin clair afin de discuter avec des responsables sud-coréens dont Kim Eun-jeong, directrice générale du département Afrique et Moyen-Orient, attaché au ministère. Au menu : la gestion du Fonds de coopération entre les deux parties et l’organisation du Sommet Corée-Afrique prévu en 2024.Lors de cette réunion, la Corée du Sud a partagé son immense intérêt concernant l’échange et le partenariat avec les nations membres de l’UA et a fait appel à la collaboration et au soutien africain pour le Sommet Corée-Afrique à venir. Quant à l'organisation basée en Ethiopie, son représentant a remercié Séoul pour le soutien qu’il lui a porté depuis de longues années et a sollicité un renforcement dans la coopération mutuelle notamment par le biais du « Plan de coopération Corée-Afrique » établi l’an dernier.