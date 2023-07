Yoon entend fonder l’agence de l'aéronautique et de l'espace au cours de l’année

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que la fondation de l’Agence de l'aéronautique et de l'espace était retardée à cause de l’obstruction des partis de l’opposition. Il a tenu ces propos, aujourd’hui, lors de 1re édition du Congrès mondial des scientifiques et ingénieurs coréens tenue à Séoul.Yoon Suk-yeol a déploré que le projet de loi en la matière, qui a été déposé à l’Assemblée nationale en avril dernier, n’ait toujours pas été approuvé. Il a affirmé vouloir créer à tout prix cet établissement dans le courant de cette année pour que celui-ci puisse jouer un rôle pionnier dans le progrès de la science et de la technologie du pays du Matin clair.Le chef de l’Etat a précisé que le développement du domaine améliorerait le bien-être de ses concitoyens, voire élargirait leur liberté. Toujours d’après lui, le budget du gouvernement pour la recherche et le développement (R&D) a dépassé les 30 000 milliards de wons cette année, soit 21,2 milliards d’euros, et il apportera tout son soutien afin que les jeunes scientifiques sud-coréens puissent travailler avec les meilleurs chercheurs de la planète et relever leur défi.En septembre dernier, lors de sa visite à l’université de New York, le président Yoon a proposé d’organiser un événement dans lequel les scientifiques coréens du monde entier échangent les fruits de leurs recherches. A ce congrès, quelque 500 personnes étaient présentes, y compris 300 ressortissants en poste à l’étranger.