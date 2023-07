Météo : soleil et chaleur ce mercredi

Photo : YONHAP News

Parapluie ou ombrelle, ombrelle ou parapluie ? Difficile de faire un choix tant les conditions météorologiques au pays du Matin clair varient rapidement. Alors que les averses étaient encore d’actualité ce mercredi matin sur tout le territoire, le soleil et la chaleur ont fait un retour fracassant dans l’après-midi.En effet, le ciel s’est levé, même si pas totalement, et a laissé l’astre du jour illuminer tout le pays. Les températures sont remontées, au-dessus des 30°C dans certaines villes, et la sensation de chaud s’est nettement fait ressentir. Dans ce contexte, Météo-Corée a de nouveau émis un avertissement canicule dans de nombreuses parties du territoire.Dans le détail, il fait, entre autres, 29°C à Séoul et sur l’île méridionale de Jeju, 30°C à Gwangju et à Daejeon, 32°C à Gangneung et à Daegu et 33°C, la maximale, à Chuncheon, ville située à l’extrême nord.