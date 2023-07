Smic : les syndicats et le patronat partagent leur proposition modifiée

Photo : YONHAP News

Les négociations sur le smic pour 2024 sont toujours en cours. Lors de la 10e réunion plénière de la Commission nationale du salaire minimum tenue hier après-midi, les syndicats et les employeurs ont remis respectivement leur proposition modifiée.Les représentants des travailleurs ont avancé 12 130 wons l’heure, l’équivalent de 8,5 euros. Un montant 26,1 % plus élevé que celui de cette année, et 0,7 % de moins que leur demande initiale. Ils revendiquent une revalorisation en raison de la dynamisation de la consommation intérieure, des inégalités salariales ainsi que de la diminution des salaires réels.Quant au patronat, il a prétendu 9 650 wons, soit 6,8 euros. Il a ainsi augmenté de 0,3 % la somme qu’il avait auparavant évoquée. Dans un premier temps, il insistait sur un gel du fait que les petits commerçants ont du mal à rémunérer leurs employés, et que la hausse du smic ne contribue pas pour autant à l’amélioration de la redistribution des revenus.Comme leur deuxième proposition n’est pas grandement différente de la première, il est susceptible que la commission leur demande de la revoir encore une fois. Si les deux parties ne parviennent pas à une entente, le salaire minimum pourrait être déterminé suivant le niveau proposé par les commissaires d’intérêt public.Compte tenu des procédures administratives, la décision finale doit être soumise avant mi-juillet au ministre du Travail et de l'Emploi. Celui-ci doit ensuite la confirmer au plus tard le 5 août.