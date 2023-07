Une navette sans chauffeur circule à Yeouido

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a mis en circulation, aujourd’hui, une navette autonome dans le quartier de Yeouido. Ce minibus de 13 places parcourt 3,1 km et dessert six stations. Commençant au parking du quai de Yeouido au bord du fleuve Han, il s’arrête à plusieurs endroits au sein de l’Assemblée nationale. C’est la cinquième ligne de ce genre dans la capitale sud-coréenne.Deux véhicules rouleront entre 10h et 16h, à une vitesse de 30 à 50 km/h. Dans l’enceinte du Parlement, il restera à 20 km/h. Ces véhicules sont à l’origine des voitures de modèle SOLATI que Hyundai Motor a aménagées.Pour l'emprunter, il suffit de télécharger l’application mobile « TAP! ». Choisir ensuite la station de départ et celle de destination pour l’utiliser gratuitement. Pour assurer une circulation sûre, la municipalité a mis en place des infrastructures qui fournissent les données sur les feux tricolores des routes aux alentours. Elle compte élargir la zone desservie par cette navette dans tout le quartier de Yeouido en se basant sur le résultat de cet essai.En octobre prochain, un bus nocturne sans conducteur sera introduit. Ce sera une première au monde. Il circulera dans les zones animées entre la station de Hapjeong et la porte de Heunginjimun entre minuit et 5h du matin.