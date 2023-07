Washington réagit fermement contre les restrictions à l’export de deux terres rares chinoises

Photo : KBS News

La guerre économique s’intensifie entre Pékin et Washington. La Chine a annoncé mardi qu’elle limiterait désormais les exportations des terres rares essentielles aux semi-conducteurs, comme le gallium et le germanium.Les Etats-Unis n’ont pas tardé à y réagir. Leur département du Commerce a fait part de sa forte opposition à une telle décision. Dans un communiqué publié par son porte-parole, le ministère américain a affirmé que cette nouvelle mesure de rétorsion du géant asiatique montrait la nécessité de diversifier les chaînes d’approvisionnement. Et d’ajouter que les USA coopéreront avec leurs alliés et partenaires afin de renforcer leur résilience.Sachez que les deux métaux en question sont utilisés pour fabriquer les puces électroniques, les panneaux photovoltaïques ou encore les appareils de communication sans fil. L’empire du Milieu représente plus de 80 % de leur production mondiale.Dans une interview avec la presse locale, l'ancien vice-ministre chinois du Commerce Wei Jianguo a martelé que ce contrôle à l’exportation n’était qu’un début. Le gouvernement de Pékin semble vouloir prendre des mesures supplémentaires dans le courant de la semaine. Pour cela, il pourrait entamer des discussions avec les fournisseurs locaux de terres rares.L’administration de Joe Biden envisagerait elle aussi de nouvelles restrictions sur l’exportation de puces de haute technologie à son rival chinois.Quoi qu’il en soit, le duel des deux puissances économiques se poursuit. Et la nouvelle mesure de Pékin semble viser non seulement les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés d’Asie, à savoir la Corée du Sud et le Japon, selon le Wall Street Journal.