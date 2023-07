Des associations des industries asiatiques s'engagent à une plus ample coopération

Photo : YONHAP News

Onze pays asiatiques se sont engagés à renforcer la coopération multilatérale pour élargir l'échange de personnes et accélérer la réalisation de la neutralité carbone tout comme la transition numérique.C'est ce qui a été décidé lors du 12e Sommet asiatique des affaires, coorganisé aujourd'hui à Séoul par la Fédération des industries de Corée (FKI) et son équivalent japonais Keidanren (JBF).Treize associations économiques venues de onze nations y ont participé : la Corée du Sud, le Japon, la Chine, l'Inde, Taïwan, Singapour, la Thaïlande, l'Indonésie, la Birmanie, les Philippines et la Malaisie.La déclaration commune adoptée à l'issue du sommet a défini cinq objectifs majeurs : l'échange de personnes dans une compréhension et une confiance mutuelles, la réalisation de la neutralité carbone, la transition numérique, la reconstitution de l'ordre de l'économie mondiale basé sur les règles de droit, et la coopération renforcée dans la chaîne d'approvisionnement.Selon les organisations des industries, pour restituer l'économie mondiale affectée par le protectionnisme, l'inflation et l'invasion de l’Ukraine par la Russie, il est nécessaire de restaurer le libre-échange, la coopération internationale ouverte et de mettre en place « la société 5.0 pour les objectifs du développement durable », une société où la créativité de chacun contribue à résoudre les problèmes de l'humanité d'aujourd'hui.Plus précisément, la collaboration régionale sera renforcée dans la décarbonisation industrielle tout comme dans la capture et l'usage de carbone. Les efforts conjoints seront également déployés pour garantir la libre circulation des données en toute confiance (DFFT) et élargir le partenariat économique global régional (RCEP) ainsi que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Kim Byong-joon, le président par intérim de la FKI, a demandé de simplifier les procédures d'immigration via les technologies numériques, afin de booster les échanges de personnes qui ont été faibles durant la pandémie de COVID-19.De son côté, Masakazu Tokura, le président du JBF, a appelé à une plus grande solidarité des économies asiatiques pour permettre aux entreprises régionales de jouer leurs rôles, de plus en plus complexifiés et diversifiés.Créé en 2010 par le Japon, le Sommet asiatique des affaires est un forum regroupant 16 associations économiques venues de nations du continent.Les pays participants à l'édition 2023 représentent 31,2 % du PIB mondial, soit 31 300 milliards de dollars, une somme équivalente à 82,8 % du PIB asiatique.