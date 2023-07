Exportation d’usines : hausse de 40 % au 1er semestre en glissement annuel

Photo : YONHAP News

D'après les données rendues publiques aujourd'hui par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, les commandes dans le domaine de la construction d’usines remportées par la Corée du Sud ont augmenté au premier semestre de plus de 40 % en glissement annuel, pour atteindre 13,05 milliards de dollars.C’est surtout au Moyen-Orient et en Afrique que ces chiffres ont le plus évolué, avec 7,02 milliards et 1,7 milliard de dollars respectivement, pour représenter une multiplication par plus de cinq pour le premier et plus de trois pour le second.Cela dit, les performances sud-coréennes en la matière ont reculé dans les autres continents. En Asie, le pays du Matin clair a obtenu des commandes d'une valeur de 2,7 milliards de dollars, soit une baisse de 48 % par rapport à l'an dernier, alors qu'en Europe et en Amérique, les contrats signés ont diminué de 46,5 et de 27,5 %, respectivement.Par secteur, presque tous les domaines ont vu leur résultat s’améliorer. 7,4 milliards de dollars de commandes ont été obtenus pour les usines pétrochimiques à exporter. Il s'agit d'un bond d'environ 120 % par rapport au premier semestre 2022.Les commandes liées aux centres de production de gaz et de pétrole ont représenté 730 millions de dollars, soit 90,3 % de plus, tandis que celles relatives à la production d'électricité et d'eau douce ont atteint 2,56 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 88,5 %.Cependant, concernant les installations industrielles, les contrats de leur construction n'ont enregistré que 1,01 milliard de dollars, soit une baisse de 70 %.Le ministère a expliqué les progrès spectaculaires au Moyen-Orient par le « deuxième boom au Moyen-Orient » concrétisé suite aux sommets Séoul-Riyad et Séoul-Abu Dhabi, tenus respectivement en novembre 2022 et janvier de cette année.