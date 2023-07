Le patron de la MMA estime prématuré de prolonger la durée du service militaire

Photo : YONHAP News

Le service militaire est considéré comme une institution en Corée du Sud. Tous les jeunes hommes doivent en effet effectuer avant 30 ans un service obligatoire d’environ deux ans.Or, les effectifs des armées continuent de diminuer, du fait notamment de la décroissance démographique. Cela a lancé un débat sur la nécessité de prolonger la durée du service ou de faire prendre un fusil aux femmes aussi.A ce propos, le patron de l’administration chargée de la conscription (MMA) s’y est montré défavorable. Lors d’un échange avec des journalistes hier, Lee Ki-shik a estimé qu’il est encore trop tôt de le faire. Il a alors précisé que le nombre de soldats serait maintenu au niveau actuel d’ici au milieu des années 2030 et qu’après cette date, il faudrait avoir recours aux systèmes scientifique et automatique.Sur le sujet de l’exemption accordée à certains chercheurs spécialisés et aux artistes ou aux sportifs qui redorent l’image de leur pays, Lee a affirmé que là-aussi, il vaudrait mieux la restreindre.Le chef de la MMA est alors revenu sur la polémique autour de la possible dérogation pour le célèbre boys-band BTS. Après un report d’incorporation pour le service, les sept membres du groupe ont finalement exprimé leur intention de répondre à la convocation sous les drapeaux. Lee a indiqué que ce cas ne devrait pas servir d’exemple.