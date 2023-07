Le gouvernement crée une task force chargée de mieux gérer la main-d’œuvre étrangère

Photo : YONHAP News

Le Bureau de coordination politique (OPC), placé sous l’autorité du Premier ministre, a tenu hier une nouvelle réunion consacrée à la gestion de la main-d’œuvre étrangère.Au cours de cette conférence, il a été décidé notamment d’amender la règle concernée en vue de faciliter l’embauche de ces travailleurs dans les professions non spécialisées. Plus précisément, si ceux-ci quittent l’entreprise qui les engage peu après leur arrivée en Corée du Sud, leur patron pourra désormais demander aussitôt le recrutement d’autres étrangers. Actuellement, il doit patienter une à deux semaines. Mais une condition : le départ des employés ne doit pas être occasionné par la faute de leurs employeurs.Autre mesure annoncée. Il s’agit cette fois de mettre en place une équipe d’experts en la matière avec pour objectif de prévenir les conflits pouvant se produire entre les deux parties. L’OPC envisage aussi d’améliorer l’environnement résidentiel des travailleurs immigrés.Précédemment, lors de son échange hebdomadaire, le 26 juin dernier, avec le Premier ministre, le président de la République a demandé de se pencher sur un moyen de gérer de manière plus exhaustive et flexible la main-d’œuvre étrangère pour l’adapter à l’évolution du marché. Conformément à cette instruction, une task force interministérielle dédiée verra le jour avec à sa tête le patron de l’OPC. Ses activités dureront jusqu’à fin juin 2024.