NME : deux albums de K-pop classés parmi les meilleurs projets du 1er semestre

Photo : YONHAP News

Au Royaume-Uni, deux albums de K-pop ont été sélectionnés dans les meilleurs projets du premier semestre de cette année par New Musical Express (NME). Il s'agit de deux girls bands, Le Sserafim et Ive. Cela témoigne du « girl power » dans le milieu musical.NME est un magazine musical édité par une filiale britannique du Time Inc.. Il a révélé ce mardi sa liste des meilleurs albums, une vingtaine, qui ont marqué la musique populaire du monde entier durant les six premiers mois de l’année.« Unforgiven » de Le Sserafim et « I've Ive » d'Ive ont donc fait partie de ce classement. Yeji, une auteure-compositrice-interprète américaine d'origine coréenne, y a également apparu.La revue britannique a expliqué que Le Sserafim était considéré comme l'un des groupes leaders de la K-pop et que son album était unique. Au sujet du projet d'Ive, il a qualifié tous ses morceaux de merveilleux.