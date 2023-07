Photo : YONHAP News

Le président de la République a nommé aujourd’hui Yoo In-chon comme son conseiller spécial pour la culture et les sports, un poste de rang ministériel.Ce comédien et ancien ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme sous Lee Myung-bak, qui a dirigé le pays, de 2008 à 2013, conseillera l’administration de Yoon Suk-yeol sur les questions relatives à ces domaines.Yoon Suk-yeol a également intronisé six nouveaux responsables de rang de vice-ministre. Parmi eux, Lee Hyoung-il et Ko Kwang-hyo choisis respectivement à la tête de l’Institut national des statistiques (Kostat) et de l’Administration des douanes.