Fukushima : le gouvernement sud-coréen rendra public demain un rapport complet

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Séoul publiera demain un rapport complet portant sur les résultats de son propre examen du projet de rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon. Une analyse menée depuis août 2021 sous la direction de l’Institut coréen de sûreté nucléaire (KINS).Cette annonce a été faite aujourd’hui lors d’un point de presse quotidien consacré au plan nippon. Park Gu-yeon, qui prend la parole tous les jours devant les journalistes, a alors indiqué que ces deux dernières années, l’exécutif continuait à l’étudier minutieusement, en se basant sur les données rendues publiques par l’archipel et celles obtenues par une délégation d’experts sud-coréens lors de son déplacement sur place en mai dernier.Dans le compte-rendu de demain, des experts du pays du Matin clair feront aussi part de leur évaluation sur le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui a approuvé mardi le déversement des eaux, ainsi que les propositions que Séoul envisage de faire à Tokyo.Selon les explications de Park, qui est le premier adjoint du chef du Bureau de coordination politique (OPC) au sein duquel une task force dédiée a été mise sur pied, demain, l’administration de Yoon Suk-yeol fera connaître aussi sa position claire sur le projet. Et le Japon semble commencer désormais à se pencher sur la date exacte du début de l’opération, avec pour but de la lancer cet été.Toujours d’après le haut fonctionnaire, l’autorité japonaise de régulation nucléaire (NRA) doit elle aussi remettre à la Tepco, l’opérateur de la centrale, un certificat par lequel elle confirmera qu’il n’y a pas de problème dans les équipements nécessaires.Interrogé sur la possibilité pour l’administration de Kishida de faire pression sur Séoul pour lever son embargo sur les produits halieutiques en provenance de la zone de Fukushima, Park a de nouveau assuré que le gouvernement sud-coréen ne reprendrait pas leurs importations.