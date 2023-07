Météo : alerte canicule décrétée à travers le pays

Photo : YONHAP News

Il fait chaud au pays du Matin clair. Ce jeudi, le thermomètre s’est affolé, atteignant les 35°C dans le sud-est.La journée a débuté vers les 22°C, sous un temps partiellement nuageux. L’après-midi, le ciel s’est plutôt dégagé dans la moitié nord et les températures ont grimpé entre 32 et 34°C. Au sud, le soleil était toujours légèrement caché, mais les valeurs y ont été tout autant élevées : 29°C sur l’île méridionale de Jeju et à Busan, 33°C à Gwangju et 35°C à Daegu, entre autres.Météo-Corée a ainsi émis une alerte canicule dans les régions de l'est et les provinces de Gyeonggi et de Jeolla du Sud.Le sud du pays devrait connaître une baisse notable du mercure demain après-midi en raison du retour de la pluie. En revanche, dans la partie supérieure du pays, les conditions météo devraient être similaires à aujourd’hui. Il est donc déconseillé de sortir, surtout aux personnes âgées et fragiles, lorsque le soleil brûle, et préconisé de consommer beaucoup d’eau et d’aliments contenant du sel.