Yoon Suk-yeol se rend en Lituanie et en Pologne du 10 au 15 juillet

Le président de la République effectuera un nouveau voyage à l’étranger du 10 au 15 juillet. Yoon Suk-yeol se rendra cette fois en Lituanie et en Pologne.Vilnius, la capitale de la Lituanie, sera sa première destination. Là-bas, il prendra part à un nouveau sommet de l’Otan, auquel la Corée du Sud est une nouvelle fois conviée comme partenaire. A cette occasion, le président Yoon échangera avec les dirigeants des pays participants notamment sur la guerre en Ukraine, la coopération entre l’Alliance atlantique et l’Indopacifique ou encore la nouvelle menace sécuritaire.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan s’entretiendra en tête-à-tête avec le secrétaire général de l’Otan ainsi que les chefs d’Etat ou de gouvernement de plusieurs nations comme les Pays-Bas, la Norvège et la Lituanie. Il sera également présent à un sommet des quatre pays de l’Asie-Pacifique invités. Il s’agit, outre la Corée du Sud, du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.Une attention particulière est portée sur la possible entrevue entre Yoon et le Premier ministre nippon Fumio Kishida, ainsi que sur les sujets de discussions sur fond de tensions politiques au pays du Matin clair autour du projet de rejet en mer des eaux contaminées de Fukushima.Après son déplacement dans l’Etat d’Europe du Nord, qui s’étendra jusqu’au 12 juillet, Yoon et son épouse se dirigeront vers la Pologne pour une visite officielle. C’est la première fois en 14 ans qu’un leader sud-coréen l’effectuera.Le 13 juillet, le président Yoon sera reçu par son homologue polonais pour un sommet. Les moyens de développer les relations de partenariat stratégique entre Séoul et Varsovie seront au cœur de leur conversation.Autres programmes : il rencontrera les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, participera à un forum d’affaires et rencontrera la communauté coréenne, entre autres.