Drogues de synthèse : Séoul rejoint la coalition internationale de lutte

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis lancent une coalition multinationale pour lutter contre les drogues de synthèse. L’enjeu est d’empêcher leur fabrication et leur commerce illicites, de détecter l’évolution de nouveaux stupéfiants et de réduire les risques et les dommages liés à ces substances dangereuses.Pour cela, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken doit présider aujourd’hui une visioconférence ministérielle à laquelle prendront part 84 pays, dont la Corée du Sud, ainsi que plusieurs organisations internationales. La Chine, pointée du doigt par les USA pour le trafic de fentanyl, ne la rejoindra pas.Le secrétaire d'Etat adjoint américain Todd Robinson a annoncé avoir invité aussi l’empire du Milieu à la réunion, mais que jusqu’à présent, celui-ci n’avait donné aucune indication quant à sa présence. Selon lui, l’une des raisons pour lesquelles son pays crée la coalition est de conduire d’autres nations à aborder la question avec Pékin, et non pas de blâmer ni de faire pression.