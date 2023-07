Fukushima : le Minjoo organise un sit-in pour s’opposer au projet japonais

Photo : YONHAP News

Vent debout contre le projet de déversement dans le Pacifique des eaux contaminées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima au Japon, le Minjoo poursuit ses protestations.La principale force de l’opposition a entamé hier ce qu’elle appelle « une action d’urgence » en vue d’enjoindre l’administration de Yoon Suk-yeol à se prononcer elle aussi contre le plan nippon.Pas moins de 120 de ses 167 députés se sont rassemblés vers 19h dans un couloir du Parlement pour un sit-in, qui doit continuer pendant 17 heures. Certains d’entre eux ont pris la parole à tour de rôle. Cette durée n’est pas anodine, puisque lors de la catastrophe en mars 2011, la centrale se serait effondrée 17 heures après le violent séisme et le tsunami.Le patron de la formation a alors indiqué que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) semblait avoir élaboré son dernier rapport, publié mardi, pour le compte de l’archipel. Avant d’ajouter que dans ce document, l’instance ne recommande ni approuve le rejet et qu’elle confirme n’assumer aucune responsabilité de ses résultats.Lee Jae-myung a aussi reproché au gouvernement sud-coréen de fermer les yeux sur la nécessité d’un examen objectif du projet pour obliger seulement les citoyens à faire confiance inconditionnellement à l’archipel et à l’AIEA. Il s’est ensuite engagé à ne jamais oublier l’appel des pêcheurs, qui demandent à préserver leur « lieu de vie ».Les autres élus du mouvement de centre-gauche étaient eux aussi unanimes pour fustiger le pouvoir de prendre parti pour le Japon.