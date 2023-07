Photo : YONHAP News

L’Exercice de défense du territoire en mer de l'Est s’est déroulé, fin juin, à huis clos avec quelques vaisseaux sans mobilisation d'avions. Les soldats ne semblent pas non plus avoir débarqué sur les îlots Dokdo, dont la souveraineté est sans cesse contestée par le Japon.Cet exercice maritime, également appelé Entraînement de défense des Dokdo, a été lancé en 1986. Depuis 2003, il s’est tenu tous les semestres à une ampleur importante, en annonçant à l’avance le projet.Mais depuis l’arrivée au pouvoir du président Yoon, il s’est déroulé à huis clos et à petite échelle.