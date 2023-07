Oricon : Le Sserafim domine le classement des nouveaux artistes les plus vendeurs

Photo : YONHAP News

Au Japon, le girls band sud-coréen Le Sserafim est arrivé en tête du classement Oricon des nouveaux artistes les plus vendeurs au premier semestre. C’est ce qu’a annoncé, hier, son agence Source Music.Lancé en 2018, ce classement combine les ventes liées aux albums, aux streamings et aux DVD de clip musical. Le quintette a enregistré un chiffre d’affaires de 1,18 milliard de yen dans l’archipel, soit 7,5 millions d’euros. C’est la première fois qu’un groupe féminin a dépassé la barre du milliard de yens dans cette liste.Le Sserafim a fait ses débuts au Japon en janvier dernier avec le single « FEARLESS ». Dès sa sortie, cet album, écoulé à plus de 500 000 exemplaires, a dominé le classement hebdomadaire des singles d'Oricon. Le groupe de k-pop y publiera le mois prochain son deuxième EP « UNFORGIVEN ».