Samsung Electronics anticipe un bénéfice opérationnel au plus bas depuis 14 ans au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics voit son bénéfice d'exploitation continuer de dégringoler. Selon ses résultats provisoires publiés aujourd’hui pour le second trimestre de l’année, le géant sud-coréen de l’électronique prévoit un plongeon de 95,7 % par rapport à la même période de 2022, avec seulement 600 milliards de wons, soit un peu plus de 420 millions d’euros. Il s’agit du plus bas niveau depuis le 1er trimestre de 2009.Entre janvier et mars derniers aussi, le bénéfice opérationnel a chuté de 95,5 % sur un an pour s’établir à 640 milliards de wons.Toujours selon ces premières estimations, le chiffre d'affaires au deuxième trimestre a également baissé de 22,3 %, à 60 000 milliards de wons, l’équivalent de 42 milliards d’euros.Explications à cette mauvaise performance : le recul de la demande de puces électroniques, le produit phare du conglomérat, et le ralentissement du marché des smartphones.Les détails sur les résultats des différentes divisions de la firme n’ont pas été fournis. Mais dans les milieux boursiers, on estime que la plus importante chute, de l’ordre de 3 000 à 4 000 milliards de wons, ou entre 2,1 et 2,8 milliards d'euros, est intervenue dans les « Device Solutions ».Le géant de la tech s’attend toutefois à une meilleure performance au second semestre, en raison de l’effet de la réduction de la production des semi-conducteurs.