Le Premier ministre effectue une visite officielle au Panama

Photo : KBS News

Au Panama, le Premier ministre sud-coréen a rencontré jeudi matin, heure locale, le président panaméen Laurentino Cortizo dans son palais présidentiel. C’est la première fois depuis 13 ans qu’une personnalité sud-coréenne d’un si haut rang effectue une visite officielle dans ce pays d’Amérique centrale.La discussion entre les deux hommes portait notamment sur le renforcement de la coopération dans les projets publics. Selon le cabinet du chef du gouvernement, Han Duck-soo a évalué que les deux nations avaient développé leur partenariat dans différents domaines comme l’économie, le commerce extérieur, les infrastructures, les ressources et les énergies.Cortizo, de son côté, a souhaité élargir la coordination dans les sciences et les technologies, l’éducation et l’environnement. Il a ajouté que les entreprises du pays du Matin clair se lançaient de plus en plus dans les projets panaméens, dont notamment la construction de la ligne 3 du métro.Son interlocuteur sud-coréen a répondu que ces travaux avaient marqué un tournant dans la collaboration bilatérale dans les infrastructures, avant d’espérer que les sociétés sud-coréennes continuent à apporter leur contribution.Pendant son séjour, Han s’est également entretenu avec les ressortissants et les industriels sud-coréens sur place pour entendre leurs préoccupations. Il quittera le Panama après avoir visité le chantier du métro cet après-midi. Avant de rentrer à Séoul, il fera une escale à Dallas aux Etats-Unis, où il discutera avec des expatriés, notamment des entrepreneurs.