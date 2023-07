Des étudiants nord-coréens en tête de peloton d’un concours de hacking

Photo : YONHAP News

Des étudiants nord-coréens ont raflé les quatre premières places à un concours de piratage informatique, organisé en mai par l’entreprise américaine des technologies de l’information HackerEarth.Selon le site web de l’université de technologie Kim Chaek du pays communiste et la radio américaine Radio Free Asia (RFA), un étudiant de cet établissement s’est hissé au premier rang en obtenant 800 points sur 800 et deux autres, également de la même faculté, ont pris la troisième et la quatrième positions. Un de leurs camarades, quant à lui, de l’université Kim Il-sung, est monté sur la deuxième marche du podium. Quelque 1 700 candidats ont planché sur un total de huit questions.Sur son site internet, l’université Kim Chaek a annoncé redoubler d’efforts pour enregistrer de meilleurs résultats lors des prochaines compétitions.RFA a également indiqué que lors du même concours organisé en juin, également par HackerEarth, les étudiants des deux universités nord-coréennes avaient également obtenu un bon score : la deuxième, la cinquième, la sixième et la neuvième places.A en croire la radio basée à Washington, des experts américains des TIC redoutent que ce type de compétitions jouent un grand rôle dans l’amélioration des capacités de piratage des jeunes nord-coréens et qu’elles soient utilisées pour la cybercriminalité.