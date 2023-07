Photo : YONHAP News

LG Electronics a vu son bénéfice d'exploitation s’élever à 892,7 milliards de wons ce deuxième trimestre. Il s’agit d’une hausse de 12,7 % sur un an. Cette somme équivalente à 628 millions d’euros est 6,3 % plus basse que les perspectives de Yonhap Infomax.Quant à son chiffre d’affaires, il s’est accru de 2,7 % pour atteindre près de 20 000 milliards de wons, soit un peu plus de 14 milliards d’euros.