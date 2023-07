Dokdo : l’Exercice de défense du territoire en mer de l'Est à huis clos, Tokyo proteste

Photo : YONHAP News

L’Exercice de défense du territoire en mer de l'Est s’est déroulé, à la fin du mois dernier, à huis clos. Un haut responsable de l'armée sud-coréenne l'a fait savoir, aujourd'hui, tout en précisant que l'objectif était de protéger le territoire, le peuple et le patrimoine de la Corée du Sud.Egalement appelé Entraînement de défense des Dokdo, cet exercice maritime a été lancé en 1986. Depuis 2003, il a été organisé tous les semestres à une ampleur importante, en annonçant à l’avance le projet. Mais depuis l’arrivée au pouvoir du président Yoon Suk-yeol, il s’est déroulé à huis clos et à une échelle réduite. Avec quelques vaisseaux sans mobilisation d'avions. Pour certains, cette mesure a été prise en tenant compte de Tokyo qui réagit toujours violemment face à cette manœuvre.Le haut militaire a expliqué auprès des journalistes que même dans le passé, l’envergure des entraînements variait d’une édition à l’autre et que l’effectif mobilisé en juin était similaire aux années précédentes.Réduite ou pas, l'exercice de juin a irrité le Japon, qui n’arrête pas de réclamer la souveraineté des Dokdo, qu’il appelle lui Takeshima. Son ministère des Affaires étrangères y a vivement protesté.