Construction de l’autoroute Séoul-Yangpyeong : le PPP et le Minjoo se rejettent la responsabilité

Photo : YONHAP News

La polémique se poursuit autour du projet de construction de l’autoroute reliant Séoul à Yangpyeong, après que le ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports a déclaré hier sa suspension totale. Won Hee-ryong a affirmé que c’était sa propre décision et que cela n’avait rien à voir avec les soupçons soulevés par le Minjoo.Selon la première force de l’opposition, le terminus de l’autoroute a été modifié pour se situer à proximité de la propriété de la famille de la Première dame Kim Keon-hee, ce qui semble suspicieux pour tout le monde. Le mouvement de centre-gauche a demandé de clarifier les raisons de cette rectification, de s’excuser auprès des riverains et de revenir sur la décision de l’annulation du plan.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a fustigé le Minjoo, en indiquant qu’un projet national important était tombé à l’eau à cause de sa propagande politique et de la diffusion de fake news.