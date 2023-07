Fukushima : le patron de l’AIEA se déclare conscient de l’inquiétude de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré être au courant de la préoccupation des sud-Coréens sur le rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.Rafael Grossi a tenu ces propos aujourd’hui lors d’une conférence de presse à Tokyo. Il a ensuite affiché son intention de fournir des explications sur ce sujet lors de sa visite de trois jours au pays du Matin clair. Il doit atterrir vers 22h30 à l’aéroport de Gimpo.Selon le patron de l’AIEA, ses programmes ne sont pas encore déterminés, mais il espère rencontrer les partis de l’opposition qui s’élèvent contre ce projet japonais. Il a ajouté que le plus important, c’est la confiance, et que l’AIEA était une organisation scientifique et neutre.Pour rappel, l’agence onusienne a conclu que le plan nippon de déversement des eaux traitées de Fukushima dans l’océan satisfait aux normes internationales de sûreté.