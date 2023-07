Météo : la pluie va principalement dominer la fin de semaine

Photo : YONHAP News

La fin de semaine sera principalement rythmée par les averses. Et, la chaleur se fera également ressentir.Ce vendredi, les précipitations se sont abattues sur une grande partie du territoire. Tout le sud, l’île méridionale de Jeju et quasiment l’ensemble du nord-est ont été sous les flots. Le reste du pays a été assez dégagé.Concernant le mercure, il a été très élevé dans la région métropolitaine et la province de Gangwon. Séoul et Gangneung ont notamment recensé respectivement 33 et 32°C. Plus on se dirigeait vers le sud, plus les valeurs diminuaient. Daejeon a observé 28°C et Daegu 26°C. Le thermomètre a affiché 25°C à Gwangju et à Busan. Jeju, située au sud de la péninsule, fait exception, avec 27°C.Ce week-end sera nuageux et pluvieux. Malgré le soleil présent à certains moments, la matinée de samedi sera humide sur toute la moitié sud. Les averses s’arrêteront dans l’après-midi, sauf sur le littoral sud et à Jeju. Le temps sera alors très couvert. Les températures seront identiques à la veille dans le nord et le sud alors qu’elles connaîtront une hausse dans les régions centrales, en remontant à 30°C.Dimanche, il fera plus chaud dans le centre et le sud, avec notamment 33°C à Daegu. Le ciel sera tout d’abord grisonnant avec quelques averses dans la province de Gyeonggi et à Daejeon, entre autres, avant la généralisation des précipitations. Celles-ci devraient perdurer jusqu'à lundi.