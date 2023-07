29e anniversaire de la mort de Kim Il-sung : Kim Jong-un se rend au palais du Soleil

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen est allé rendre hommage samedi dernier à Kumsusan où son grand-père Kim Il-sung, le fondateur du régime, repose en paix, à l’occasion du 29e anniversaire du décès de ce dernier. C’est ce qu’a rapporté le même jour la KCNA, l'Agence centrale de presse nord-coréenne.Kim Jong-un a déposé un panier de fleurs devant les statues de ses prédécesseurs. Il était accompagné par des membres du présidium du Bureau politique du Comité central du Parti du travail de Corée, dont Kim Tok-hun, Jo Yong-won et Choe Ryong-hae.L’homme fort de Pyongyang s’est rendu chaque année au palais du Soleil depuis son investiture en 2012, sauf en 2018, pour cette journée nationale commémorative. Puisque cet anniversaire ne se termine pas par un zéro ou un cinq, le pays communiste semble se contenter de publier des articles commémoratifs dans les médias publics et de propagande au lieu d’organiser de grands événements.Selon la KCNA, le comité permanent de l’Assemblée populaire suprême a annoncé l’ordre d’offrir à Kim Il-sung et à Kim Jong-il des médailles célébrant le 70e anniversaire du « Jour de la victoire », le 27 juillet, date à laquelle l’armistice de la guerre de Corée a été signé en 1953.