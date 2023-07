Le président du PPP visite les Etats-Unis pour renforcer l’alliance Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Kim Gi-hyeon, le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, s’envolera aujourd’hui pour les Etats-Unis.Pendant ce séjour d’une semaine, sa délégation rencontrera les personnalités du gouvernement et du Congrès américains pour chercher à consolider l’alliance Séoul-Washington qui célèbre cette année son 70e anniversaire. Au menu des discussions notamment, les mesures de suivi de la déclaration de Washington adoptée à la suite du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden en avril dernier.Les envoyés sud-coréens s’entretiendront à cette occasion avec Kurt Campbell, coordinateur pour l'Indopacifique du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche, Bob Menendez, président de la commission des affaires étrangères du Sénat, ainsi que Young Kim, présidente de la sous-commission de l’Indopacifique de la Chambre des représentants.Des rencontres avec des expatriés sud-coréens, des industriels sur place et des experts de la péninsule coréenne issus de think tanks américains sont aussi prévues.