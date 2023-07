Yoon : la communauté internationale doit afficher sa ferme volonté d'entraver le développement du nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen a déclaré que la communauté internationale devait montrer que sa résolution pour contrer le développement du nucléaire nord-coréen est plus puissante que la volonté du régime nord-coréen pour ce dernier. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos dans une interview avec l'agence Associated Press, publiée aujourd’hui, la veille de l’inauguration du sommet de l'Otan, qui se tiendra à Vilnius en Lituanie.Le président de la République a expliqué qu’il soulignerait avec les dirigeants de cette organisation l’importance de la coopération internationale pour entraver les agissements du pays communiste. Avant d’ajouter que des sanctions fermes pourront dissuader la prolifération de ses armes nucléaires et balistiques.D’après le numéro un sud-coréen, il aura une occasion de discuter avec son homologue américain Joe Biden sur le sujet du renforcement de la coopération trilatérale en matière de sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo, et prévoit aussi de s’entretenir en tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.Par ailleurs, le président Yoon s’est également exprimé sur le plan pour soutenir l’Ukraine. A propos de la destruction du barrage de Kakhovka pour une raison inconnue le mois dernier, il a indiqué avoir déjà fourni une assistance pour sa réparation.Selon le dirigeant sud-coréen, Séoul a apporté une aide humanitaire et financière à Kyiv par différents moyens et prépare sous peu l’envoi d’équipements de déminage, d’ambulances et d’autres matériels à sa demande. Il a ensuite précisé que la Corée du Sud continuerait de jouer son rôle afin de défendre la liberté de l’Ukraine.