Fukushima : fin des visites du patron de l’AIEA, le déversement est pour bientôt

Photo : YONHAP News

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a quitté hier le pays du Matin clair après un séjour de deux jours. Etant donné que toutes ses visites après la publication du rapport final sont terminées, les eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima devraient bientôt être libérées.Rafael Grossi avait pris la parole de manière ouverte et active au Japon, sans pour autant essayer de soulever l’opinion publique sud-coréenne, plutôt défavorable au déversement des eaux radioactives. Dès son arrivée en Corée du Sud, le patron de l’AIEA s’est heurté à des manifestations contre le projet nippon.Ses activités officielles se sont limitées à des réunions avec Park Jin, le ministre des Affaires étrangères, Yoo Guk-hee, le président de la Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée (NSSC), et des élus du Minjoo, la première force de l'opposition. Suite au tête-à-tête avec le chef de la diplomatie, Grossi a souligné sur ses réseaux sociaux l’importance de surveiller la situation après le rejet. Il a aussi réitéré que des scientifiques éminents de 11 pays, dont la Corée du Sud, avaient participé à la rédaction du rapport.Le déversement devrait avoir lieu au plus tôt le mois prochain compte tenu du sommet de l’Asean prévu début septembre. Le gouvernement sud-coréen demande toujours à son voisin japonais et à l’AIEA de délibérer avec lui au sujet de la phase finale du plan et de lui permettre de prendre part à l’inspection de suivi.C'est dans ce contexte que le président sud-coréen et le Premier ministre japonais vont se retrouver au sommet de l’Otan qui débutera demain à Vilnius en Lituanie. Reste à savoir à quel point Yoon Suk-yeol pourra faire accepter à Fumio Kishida ses revendications au sujet de la vérification et de la gestion des eaux radioactives de Fukushima.