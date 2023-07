Yoon Suk-yeol en visite en Lituanie et en Pologne cette semaine

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol visitera cette semaine la Lituanie et la Pologne. Il s’est envolé aujourd’hui pour Vilnius, la capitale lituanienne, pour participer au sommet de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) qui se tiendra mardi et mercredi. Son avion présidentiel a quitté la base aérienne de Séoul située à Seongnam à 13h20.Après avoir assisté au rassemblement des pays alliés et partenaires, le président sud-coréen enchaînera les tête-à-tête avec une dizaine de chefs d’Etat ou de gouvernement, dont ceux de la Norvège, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Hongrie ou encore de la Roumanie. Selon un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, il compte en profiter pour leur demander leur soutien à la candidature de Busan à l’accueil de l’Exposition universelle de 2030, ainsi que la collaboration en matière de chaînes d’approvisionnement.Un sommet entre les quatre pays partenaires de l’Asie-Pacifique est également prévu. Il s’agit de la Corée du Sud, du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Yoon rencontrera aussi le Premier ministre nippon Fumio Kishida seul à seul pour la première depuis deux mois. Le déversement des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima dans l’océan sera à l’ordre du jour.Après ces programmes, le chef de l’Etat sud-coréen s’envolera en Pologne pour une visite d’Etat. Il rencontrera son homologue polonais Andrzej Duda, et participera au forum d’affaires et à la rencontre avec les nouvelles générations des deux pays.Le président Yoon sera accompagné par une délégation économique de 89 personnes, composée notamment des patrons de grandes entreprises et de membres d’associations. Selon la présidence sud-coréenne, les sociétés qui s’intéressent à la reconstruction de l’Ukraine en feront partie, en plus de celles qui se sont déjà lancées dans les domaines de coopération comme les batteries et les centrales nucléaires.