Fukushima : des élus de l’opposition s’envolent pour le Japon

Photo : YONHAP News

Des élus de plusieurs partis de l’opposition se sont envolés ce matin pour le Japon afin de faire part de leur mécontentement au sujet du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima dans l’océan.Lors d’une conférence de presse, tenue avant son départ, la délégation a déclaré compter rencontrer des hommes politiques, des experts et des associations civiles japonais pour renforcer la lutte et la solidarité contre le déversement des eaux en question. Les hommes et femmes politiques sud-coréens ont critiqué, de leur côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour ne pas avoir pris en compte d’autres alternatives et ne pas avoir évoqué, dans son rapport, ni l’accumulation de substances radioactives dans le corps humain, ni les dégâts que l’écosystème pourrait subir.Les élus ont visé ensuite le patron de l’AIEA, Rafael Grossi, en l’accusant d’avoir publié un compte rendu en faveur de Tokyo. Avant d’ajouter que l’organisation internationale disait qu’elle ne prendrait aucune responsabilité sur ce qui est écrit dans le document sans examiner le système de filtration par absorption (ALPS).Dès le premier jour de leur visite, les députés tiendront une manifestation devant la résidence du Premier ministre japonais. Ils prévoient aussi de visiter le siège nippon de l’AIEA et d’organiser un sit-in devant l’Assemblée générale. Ils rencontreront ensuite leurs homologues qui luttent pour une politique zéro nucléaire et défileront contre le rejet des eaux traitées de Fukushima.