Aéroport d’Incheon : les passagers peuvent enregistrer leur visage pour accélérer le départ

Photo : YONHAP News

A l’aéroport international d’Incheon, les voyageurs peuvent désormais accéder à la zone de départ et à la salle d'embarquement en montrant simplement leur visage. Plus besoin de sortir leur passeport ni leur carte d’embarquement.Selon la compagnie nationale gérant l’aéroport, les données de reconnaissance faciale pour le service « Smartpass » peuvent être enregistrées à partir d’aujourd’hui.Afin d’utiliser ce service, les passagers doivent télécharger l’application « ICN Smartpass » sur leur smartphone, et ensuite enregistrer leur passeport et les photos de leur visage. Puis, il suffit d’insérer les informations du billet d’avion. Pour rejoindre la zone de départ, ils pourront utiliser une entrée dédiée à ce dispositif.Cependant, lors du contrôle de l’immigration, il faudra toujours présenter son passeport.Selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), l’usage de la biométrie réduit de 10 % le temps pris pour l’enregistrement des voyageurs et de 40 % celui de l’embarquement.